Естьли ядра в эукаритической,прокариотической,нервной,мышечной,бактериальной,эритроцит,лейкоцит хромосом сколько ядер
Биология
Естьли ядра в эукаритической,прокариотической,нервной,мышечной,бактериальной,эритроцит,лейкоцит хромосом сколько ядер
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Есть , отсутствует, есть, есть, отсутствует , есть
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