Почему опера являет собой теснейший союз театра и музыки? Ответьте пожалуйста п??дробно
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Почему опера являет собой теснейший союз театра и музыки? Ответьте пожалуйста п??дробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что оба этих искусства используются в опере и взаимодействуют. В опере очень важно актерское мастерство, в отличии от балета, например, где надо просто правильно станцевать. Здесь же важна интонация, мимика. Но при этом выразительность придает и музыка. Где-то тише, где-то громче- все это оттенки, которые помогают артистам лучше передать все краски. Ну и в конце концов в опере все поют. А уж тут без музыки никак. И все это переплетается и создает один прекрасный шедевр - оперу
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