Что являлоль законом в Запорожской Сечи

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В повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь прославляет героизм русских людей. Русский критик В.Г. Белинский писал: « «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа.» А сам Н.В. Гоголь так написал о своем произведении: «Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый в свою очередь стремился быть действующим лицом, а не зрителем.» На примере семьи Тараса Гоголь показал нравы и обычаи запорожского казачества тех лет. Тарас Бульба был богатым ка заком и мог себе позволить отправить своих детей учиться в бурсу. Он хотел, чтобы его дети выросли не только сильными и смелыми, но и образованными людьми. Тарас считал, что если дети будут расти дома, под боком у матери, то из не выйдет хороших казаков, потому что каждый казак должен «почувствовать битву». Старший сын Остап не хотел учиться: несколько раз убегал он из бурсы, но его возвращали; он закапывал учебники, но ему покупали новые. И однажды Тарас сказал Остапу, что если тот не будет уч ение. Когда Остап с друзьями проделывали всякие шалости, он брал всю вину на себя и не выдавал друзей. А Андрий любил учиться и был зачинщиком всех шалостей . Но ему всегда удавалось избежать наказания. Несмотря на различия, Остап и Андрий обладали цельным характером, только у Остапа это проявилось в преданности делу и отчизне, а у Андрия в любви к прекрасной панночке. В сечи были суровые нравы. Там ничему не учили кроме дисциплины, иногда стреляли в цель и ездили на лошадях, и изредка ходи или на охоту. «Казак и спать любит под вольным небом, чтобы не низкий потолок избы, а звездный полог был над его головой, и не было больше чести для казака, чем постоять за свою волю, не было другого закона, кроме боевого товарищества». «Пахарь ломает свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылали к черту и ремесло, и лавку, били горшки в доме. И все, что ни было садилось на коня. Словом русский характер получил здесь широкий, могучий размах и дюж инную наружность». Запорожское казачество возникло в низовьях Днепра на островах за порогами. Туда собиралось множество людей. В 16 веке будущие Украина и Белоруссия оказались в составе Речи Посполитой. Гонения по религиозному признаку вызывали сопротивление и восстания против польского государства. Именно в это суровое время и пришлось жить героям Гоголя.