Один из углов,который получается при пересечении двух прямых,в 9 раз меньше другого.Найдите эти углы

Геометрия
Один из углов,который получается при пересечении двух прямых,в 9 раз меньше другого.Найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух углов, при пересечении прямых равна 180. пусть один угол - х, тогда второй будет 9х. Их сумма 9х+х=180, 10х=180,  х=18 - один угол, 9х=18·9=162 - второй угол
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