Придумай продолжение сказки Эти бедные привидения
Литература
Придумай продолжение сказки Эти бедные привидения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летали всех пугали.но жил один маленький мальчик и он не чего не боялся.И вот как то он встретил этих привидений и они очень сдружились.
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