Деревья давно сбросили жёлтые листья разобрать предложения по членам предложени??
Русский язык
Деревья давно сбросили жёлтые листья разобрать предложения по членам предложени??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья подлежащее сбросили сказуемое давно обстоятельство желтые определение листья дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было седленной и нудной работой.А на??ывалась это проволка
Химия
Составе химические формулы веществ, содержащих атомы кислорода: P(V), K, C(IV), Mg. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
Математика
Математика
Математика