Деревья давно сбросили жёлтые листья разобрать предложения по членам предложени??

Русский язык
Деревья давно сбросили жёлтые листья разобрать предложения по членам предложени??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья подлежащее сбросили сказуемое давно обстоятельство желтые определение листья дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было седленной и нудной работой.А на??ывалась это проволка
Ответить
Химия
Составе химические формулы веществ, содержащих атомы кислорода: P(V), K, C(IV), Mg. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
Ответить
Математика
Используя данные таблицы
Ответить
Математика
Сколько аров в гектаре?
Ответить
Математика
Как можно разделить 9 яблок на 12 деткй
Ответить