Как можно разделить 9 яблок на 12 деткй

Математика
Как можно разделить 9 яблок на 12 деткй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:12=0,75  Каждому достанется по 3/4 яблока 
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