Как можно разделить 9 яблок на 12 деткй
Математика
Как можно разделить 9 яблок на 12 деткй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:12=0,75 Каждому достанется по 3/4 яблока
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