Разбор слова по составу возводить

Математика
Разбор слова по составу возводить
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Гость:
ВОЗ(приставка)Вод(корень)и(суффикс)ть(суффикс
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