Найди сторонв всех квадратов ,если тебе известны стороны двух квадратов
Математика
Найди сторонв всех квадратов ,если тебе известны стороны двух квадратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13*4=52 Ответ:52 см2 Вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Андрей старше Бориса на 2 года, а Борис на один год старше Василия сколько лет кажд??му, если вместе им 40 лет. ?
География
1.Население каких стран увеличивается за счёт миграции людей? 1) стран Западной Европы 2) стран Северной Африки 3) стран Карибского моря 4...
Математика