Найди сторонв всех квадратов ,если тебе известны стороны двух квадратов

Математика
Найди сторонв всех квадратов ,если тебе известны стороны двух квадратов
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Гость:
13*4=52 Ответ:52 см2 Вот
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