В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?

Математика

В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?

Автор: Гость