В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?
Математика
В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-6=6м разница 24÷6=4р стоит 1 метр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите число протонов,нейтронов и вращающихся вокруг ядра электронов элемен??а номер 13. Назовите этот элемент Поманите прошу очень надо!
История
Помогите пожалуйста ! Нужна очень ваша помощь!! Напишите пожалуйста ВКЛАД В ИСТОРИЮ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ этих людей: 1) Даниель Дефо 2) Джонатан Св...
Алгебра
Литература
Русский язык