В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?

Математика
В одном куске было 6 м ткани ,а другом -12 м такой же ткани.Второй кусок стоит на 24 руб.дороже,чем первый.Сколько стоит каждый кусок ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-6=6м разница 24÷6=4р стоит 1 метр
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