Помогите пожалуйста ! Нужна очень ваша помощь!! Напишите пожалуйста ВКЛАД В ИСТОРИЮ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ этих людей: 1) Даниель Дефо 2) Джонатан Свифт 3) Пьер Огюстен Карон де Бомарше 4) Фридерих Шиллер 5)Иоганн Вольфганг Гёте ...

История

Помогите пожалуйста ! Нужна очень ваша помощь!! Напишите пожалуйста ВКЛАД В ИСТОРИЮ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ этих людей: 1) Даниель Дефо 2) Джонатан Свифт 3) Пьер Огюстен Карон де Бомарше 4) Фридерих Шиллер 5)Иоганн Вольфганг Гёте 6) Франсуа Буше 7)Антуан Ватто 8) Уильям Хогарт 9)Жан Батист Симеон Шарден 10) Жак Луи Давид 11) Иоганн Себастьян Бах 12) Вольфган Амадей Моцарт 13)Людвиг ван Бетховен

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