Цытатная характеристика Оливера Твиста

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19-й век. Мальчик по имени Оливер Твист, брошенный родителями, оказывается на улицах Лондона. Здесь он знакомится с вором по имени Фэджин, который приглашает Оливера в свою команду. Некоторое время спустя Оливер, начинающий вор, попадается на горячем. Однако, поймавший его мистер Браунлоу вместо того, чтобы наказать маленького мерзавца, решает его воспитать…