Помогите 218. пожалуйста.
Русский язык
Помогите 218. пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗЕмля - ЗЕмли Озёра - Озеро поля - пОле лЕса - лЕс снЕга- снЕг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дать характеристику предложениям 3, 4, 5, 6, ...Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался,воздух дрогнул кругом. Уж не гром ли?! Вы выходите и...
Математика
Физика
Решите пожалуйста задачу по Физике 8 класс. Номер 10.4 Три резистора с электрическ??ми сопротивлениями R1=10, R2=20 Ом и R3=5 Ом включены послед...