Помогите 218. пожалуйста.

Русский язык
Помогите 218. пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗЕмля - ЗЕмли Озёра - Озеро поля - пОле лЕса - лЕс снЕга- снЕг
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