Срочно!!Помогите!!Пожалуйста))Составьте с данными словами связный текст о ПДД. Исп??льзуйте глаголы, назовите их способ образования. ( троллейбус , трамвай , оштрафовать , пешеход, сигнализировать , катастрофа , происшествие, ...

Гость: Гость:

Едет трамвай и шофёр отвернулся посмотреть на пассажиров и развернув голову увидел траллейбус и начал сигналить в сторону траллейбуса. Тут происходит столкновение и в конце концов возникла катастрофа. И тут подоспела полиция и оштрафовала их обоих. ВОТ И ВЕСЬ ТЕКСТ!