Срочно!!Помогите!!Пожалуйста))Составьте с данными словами связный текст о ПДД. Исп??льзуйте глаголы, назовите их способ образования. ( троллейбус , трамвай , оштрафовать , пешеход, сигнализировать , катастрофа , происшествие, ...
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Срочно!!Помогите!!Пожалуйста))Составьте с данными словами связный текст о ПДД. Исп??льзуйте глаголы, назовите их способ образования. ( троллейбус , трамвай , оштрафовать , пешеход, сигнализировать , катастрофа , происшествие, шофер, пассажир, регулировать, трасса ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едет трамвай и шофёр отвернулся посмотреть на пассажиров и развернув голову увидел траллейбус и начал сигналить в сторону траллейбуса. Тут происходит столкновение и в конце концов возникла катастрофа. И тут подоспела полиция и оштрафовала их обоих. ВОТ И ВЕСЬ ТЕКСТ!
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