Решите пожалуйста задачу по Физике 8 класс. Номер 10.4 Три резистора с электрическ??ми сопротивлениями R1=10, R2=20 Ом и R3=5 Ом включены последовательно в электрическую цепь. Напряжение на резисторе R1 равно 6В. Определите н...

Физика

Решите пожалуйста задачу по Физике 8 класс. Номер 10.4 Три резистора с электрическ??ми сопротивлениями R1=10, R2=20 Ом и R3=5 Ом включены последовательно в электрическую цепь. Напряжение на резисторе R1 равно 6В. Определите напряжение на резисторе R3 и общее напряжение на трех резисторах. Я посмотрела сзади учебника, там ответ (U3=3В; Uобщ.=21В) Пожалуйста помогите...Даю 20 баллов

Автор: Гость