Решите пожалуйста задачу по Физике 8 класс. Номер 10.4 Три резистора с электрическ??ми сопротивлениями R1=10, R2=20 Ом и R3=5 Ом включены последовательно в электрическую цепь. Напряжение на резисторе R1 равно 6В. Определите н...
Физика
Решите пожалуйста задачу по Физике 8 класс. Номер 10.4 Три резистора с электрическ??ми сопротивлениями R1=10, R2=20 Ом и R3=5 Ом включены последовательно в электрическую цепь. Напряжение на резисторе R1 равно 6В. Определите напряжение на резисторе R3 и общее напряжение на трех резисторах. Я посмотрела сзади учебника, там ответ (U3=3В; Uобщ.=21В) Пожалуйста помогите...Даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R1= 10 Ом. R2= 20 Ом. R3= 5 Ом. U(R1)= 6В. Найти: U(R3) , U(R) Решение: Так как соединение резисторов последовательное то: 1) Найдём ток в цепи: I=I1=I2=I3=U1/R1= 6 В/ 10 Ом= 0,6 А. 2)U3= I3*R3= 0,6 А * 5 Ом.= I*( R1+ R2 + R3) = 0,6А* 35 Ом.=21В. Ответ: U3= 3В; U(общее)= 21 В.)))))))))
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