Определите число протонов, нейтронов и вращающихся вокруг ядра электронов элемента номер 13. Назовите этот элемент
Химия
Определите число протонов, нейтронов и вращающихся вокруг ядра электронов элемента номер 13. Назовите этот элемент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al(алюминий) p(протоны (+ заряд)=13; n(нейтронов(0-заряд) 14
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Литература
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