Определите число протонов, нейтронов и вращающихся вокруг ядра электронов элемента номер 13. Назовите этот элемент

Химия

Определите число протонов, нейтронов и вращающихся вокруг ядра электронов элемента номер 13. Назовите этот элемент

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