1.Население каких стран увеличивается за счёт миграции людей? 1) стран Западной Европы 2) стран Северной Африки 3) стран Карибского моря 4) стран Южной Америки
География
1.Население каких стран увеличивается за счёт миграции людей? 1) стран Западной Европы 2) стран Северной Африки 3) стран Карибского моря 4) стран Южной Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)стран Северной Африки
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