Здравствуйте, помогите пожалуйста написать сочинение как папа мячик бросил под м??шину

Гость: Гость:

Однажды летом на даче мы с папой играли с мячиком. Папа отошёл ближе к дороге и меня подозвал. Мы играли, играли, пока папа отвлёкся и случайно кинул мячик под одну из машин на дороге. Мячик лопнул. Но я знаю, что папа больше так не сделает.