Здравствуйте, помогите пожалуйста написать сочинение как папа мячик бросил под м??шину
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Здравствуйте, помогите пожалуйста написать сочинение как папа мячик бросил под м??шину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды летом на даче мы с папой играли с мячиком. Папа отошёл ближе к дороге и меня подозвал. Мы играли, играли, пока папа отвлёкся и случайно кинул мячик под одну из машин на дороге. Мячик лопнул. Но я знаю, что папа больше так не сделает.
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