Умножение двузначного числа на однозначное в столбик 52 умножить на 12
Математика
Умножение двузначного числа на однозначное в столбик 52 умножить на 12
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52 23 43 × × × 12 22 13 ----- ----- ---- 104 46 129 + + + 52 46 43 ----- ----- ------ 624 506 559
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