помогите пожалуйста все 9 заданий

Русский язык
помогите пожалуйста все 9 заданий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Д 2.А 3.Б 4.Б 5.А 6.Г 7.Г 8.В 9.Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В сухофруктах яблоки составляют 7 частей ,груши 4 части ,сливы 5 частей . Сколько всего сухофруктов если в них 160грамм груш. б) 280 грамм яьлок в ...
Ответить
Русский язык
Все бы ничего но вот герцогиня герцогиня.она придет в ярость если я опоздаю. она именно туда и придет.какое слово делает последнюю фразу кролика не...
Ответить
Математика
В аэропорту работает 5 бригад заправщиков. Одна бригада за смену заправляет 8 само??етов. В каждый самолет было залито по 24 т. топлива. Сколько вс...
Ответить
Математика
Найди сторонв всех квадратов ,если тебе известны стороны двух квадратов
Ответить
Русский язык
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать сочинение как папа мячик бросил под м??шину
Ответить