Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8:00 утра а потом в ближний четверг в 10:00 утра сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок
Математика
Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8:00 утра а потом в ближний четверг в 10:00 утра сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок
Ответ(ы):
Гость:
50 часов- прошло между кормлениями рыбок
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