Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8:00 утра а потом в ближний четверг в 10:00 утра сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок

Математика

Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8:00 утра а потом в ближний четверг в 10:00 утра сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок

Автор: Гость