В чём заключается красота русской природы.СРОЧНО!!! ДЛЯ СОЧКИ оргумент нужен

Гость: Гость:

→Русь страна,которая находиться в Европе и Азии. Что говорит нам, она не обычна! Сколько всего в России есть, что нет не у каждой страны! Красота природы здесь очень прекрасна. Если кто то приедет к нам (например из сша и поживёт с природой у него не будет слов передать красоту!). И сколько всего тоит в себе Русская природа (тайны,загадки,...). ←