Дети собирали грибы. Их было четверо. Первый собрал 13 грибов, а второй на 3 больше, чем первый. Третий собрал на 11 грибов больше, чем первый и второй вместе. Четвёртый собрал в 3 раза меньше, чем первый, второй и третий. Скол...

Математика

Дети собирали грибы. Их было четверо. Первый собрал 13 грибов, а второй на 3 больше, чем первый. Третий собрал на 11 грибов больше, чем первый и второй вместе. Четвёртый собрал в 3 раза меньше, чем первый, второй и третий. Сколько грибов собрали дети?

Автор: Гость