Дети собирали грибы. Их было четверо. Первый собрал 13 грибов, а второй на 3 больше, чем первый. Третий собрал на 11 грибов больше, чем первый и второй вместе. Четвёртый собрал в 3 раза меньше, чем первый, второй и третий. Скол...
Математика
Дети собирали грибы. Их было четверо. Первый собрал 13 грибов, а второй на 3 больше, чем первый. Третий собрал на 11 грибов больше, чем первый и второй вместе. Четвёртый собрал в 3 раза меньше, чем первый, второй и третий. Сколько грибов собрали дети?
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение:1)13+3=16(г)-собрал 2 ребёнок 2)16+13=29(г)-собрали 1 и 2 ребёнок 3)29+11=40(г)-собрал 3 ребёнок 4)40+29=69(г)-собрали 3 ребёнка 5)69:3=23(г)-собрал 4 ребёнок 6)13+16+40+23=92(г) Ответ:92 гриба собрали все дети
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