Дети собрали лекарственные травы.Из них 0,2 составляет тысячелистник,0,5-зверобой,о??тальные 6кг мята.Сколько всего кг лекарственных трав собрали дети?
Математика
Дети собрали лекарственные травы.Из них 0,2 составляет тысячелистник,0,5-зверобой,о??тальные 6кг мята.Сколько всего кг лекарственных трав собрали дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг трав всего0,2х тысячелистник0,5 зверобойх - 0,2х - 0,5х = 0,3х мята0,3х = 6 кгх = 6 : 0,3 = 20 кг20*0,2 = 4кг - тысячелистник20*0,5 = 10 кг - зверобой6 кг мятаОтвет : всего дети собрали 20 кг лекарственных трав
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