Пожалуйста помогите решить площадь фигуры

Математика
Пожалуйста помогите решить площадь фигуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фигуру можно поделить на квадрат и два треугольника и так вычислять уже их площоди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Выберите для паботы ы группе одну из тем
Ответить
Английский язык
Написать текст про грипп на английском языке!!! ВНИМАНИЕ: 1 синптоми, 2 как вылечить грипп, 3 если ты заболел,то как не распространить другим гриппом?
Ответить
Химия
Напишите 3 возможных способа для получения хлорида меди (2)
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Пример:1.some coke-2 cans/bottles of coke 2. A fish-3 3. A room-5 4.Some soap -3 5.Some jam-2
Ответить
Математика
Семь целых три пятых - две целых четире пятнадцатый
Ответить