Дети в загородном лагереотдыха хотели посетить три тренировки по разным видам сп??рта. Они располагали свободным временем, начиная с 11 ч дня. Тренировка по гандболу проходит с 12 до 13 ч, по настольному теннису- с 10 до11 ч, а...
Математика
Дети в загородном лагереотдыха хотели посетить три тренировки по разным видам сп??рта. Они располагали свободным временем, начиная с 11 ч дня. Тренировка по гандболу проходит с 12 до 13 ч, по настольному теннису- с 10 до11 ч, а по бадминтону- с 11 до 13ч. Получится ли у ребят позаниматься по 1ч. каждым из указанных видов спорта? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не получится.Теннис с 10 до 11 а у них начинается с 11
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