Дети в загородном лагереотдыха хотели посетить три тренировки по разным видам сп??рта. Они располагали свободным временем, начиная с 11 ч дня. Тренировка по гандболу проходит с 12 до 13 ч, по настольному теннису- с 10 до11 ч, а...

Математика

Дети в загородном лагереотдыха хотели посетить три тренировки по разным видам сп??рта. Они располагали свободным временем, начиная с 11 ч дня. Тренировка по гандболу проходит с 12 до 13 ч, по настольному теннису- с 10 до11 ч, а по бадминтону- с 11 до 13ч. Получится ли у ребят позаниматься по 1ч. каждым из указанных видов спорта? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость