Напишіть будь ласка 5 речень з неозначеною формою дієслова! Терміново!!! Даю 50 БАЛІ??!
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Напишіть будь ласка 5 речень з неозначеною формою дієслова! Терміново!!! Даю 50 БАЛІ??!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мені подобається виконувати домашнє завдання Я не хочу писати твори На сьогодні нам задали читати байку Я не взмозі зробити домашнє завдання з математики Якщо я щось не розумію я можу спитати це у вчителя
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