Напишіть будь ласка 5 речень з неозначеною формою дієслова! Терміново!!! Даю 50 БАЛІ??!

Українська мова
Напишіть будь ласка 5 речень з неозначеною формою дієслова! Терміново!!! Даю 50 БАЛІ??!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мені подобається виконувати домашнє завдання Я не хочу писати твори На сьогодні нам задали читати байку Я не взмозі зробити домашнє завдання з математики Якщо я щось не розумію я можу спитати це у вчителя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростить!40 баллов!
Ответить
Русский язык
Портшез это словарь ожегова
Ответить
География
Какова зависимость между поясами атмосферного давления и количеством осадков ? ( ??ожалуйста вопрос по короче ) )))
Ответить
Английский язык
Напиши вопрос ::. Sam and Bill go to scool in the moning 4 вопроса
Ответить
Русский язык
Объявил или обьявил как писать
Ответить