Какова зависимость между поясами атмосферного давления и количеством осадков ? ( ??ожалуйста вопрос по короче ) )))

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Такая связь существует: в областях высокого давления осадков меньше, чем в областях низкого давления (но это в целом, а частности ниже подробнее) . В основном это происходит благодаря тому, что в воздушных массах с низким давлением преобладают конвективные движения воздуха, которые благоприятсвуют возникновению облаков и осадков, а там, где давление конвекция слабая.