Какие слова являются устаревшими:лучина,аршин,грамота,зубило
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Какие слова являются устаревшими:лучина,аршин,грамота,зубило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучина, аршин. вроде бы так)
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