Какие слова являются устаревшими:лучина,аршин,грамота,зубило

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Какие слова являются устаревшими:лучина,аршин,грамота,зубило
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Автор: Гость
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Гость:
Лучина, аршин. вроде бы так)
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