Помогите пж! как поочередно определить валентность хим. элемента

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Все щелочные металлы входят в главную подгруппу первой группы и имеют постоянную валентность – I. Для щелочноземельных металлов (главная подгруппа второй группы) валентность соответственно будет равна II. Большинство неметаллов имеют переменную валентность. Высшая степень их валентности равна номеру группы, а низшая определяется, как уже писалось выше. Возьмем к примеру серу. Т.к. этот элемент расположен в 6 группе – его высшая валентность равна VI, а низшая – II ( 8 – 6 = 2). В отличие от всех остальных неметаллов галогены, входящие в основную подгруппу восьмой группы, обладают постоянной валентностью равной I. Для остальных элементов, входящих в побочные группы, валентность придется запоминать. Чаще всего эти элементы представлены металлами, имеющими валентность от I до III.