В двух пакетах 1350 г печенья.В одном из них печенья в 2 раза больше,чем в другом.Скол??ко граммов в каждом пакете?
Математика
В двух пакетах 1350 г печенья.В одном из них печенья в 2 раза больше,чем в другом.Скол??ко граммов в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1350:3=450 (г)- 1 пакет 450*2=900 (г)- 2 пакет
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