В двух пакетах 1350 г печенья.В одном из них печенья в 2 раза больше,чем в другом.Скол??ко граммов в каждом пакете?

Математика

В двух пакетах 1350 г печенья.В одном из них печенья в 2 раза больше,чем в другом.Скол??ко граммов в каждом пакете?

Автор: Гость