Помогите решить задачку) Жители планеты Пинг используют алфавит из 64 знаков,а жи??ели планеты Понг -из 128 знаков. Для жителей планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколкьо ?
Информатика
Помогите решить задачку) Жители планеты Пинг используют алфавит из 64 знаков,а жи??ели планеты Понг -из 128 знаков. Для жителей планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколкьо ?
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Гость:
Ip=6 ipo=7 70/60=1,7раза
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