Помогите решить задачку) Жители планеты Пинг используют алфавит из 64 знаков,а жи??ели планеты Понг -из 128 знаков. Для жителей планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколкьо ?

Информатика

Помогите решить задачку) Жители планеты Пинг используют алфавит из 64 знаков,а жи??ели планеты Понг -из 128 знаков. Для жителей планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколкьо ?

Автор: Гость