Как решить задачу 2 класса В гардеробе висят 43 пальто, плащей на 12 больше , чем паль??о , а курток на 4 больше, чем плащей. Сколько в гардеробе плащей? Сколько курток? как правильно написать ? подскажите
Математика
Как решить задачу 2 класса В гардеробе висят 43 пальто, плащей на 12 больше , чем паль??о , а курток на 4 больше, чем плащей. Сколько в гардеробе плащей? Сколько курток? как правильно написать ? подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пальто - 43шт. Плащи - ?шт, на 12 больше, чем пальто. Куртки- ?шт, на 4 больше, чем плащей. Решение: 1) 43+12=55 (шт.)- плащи. 2) 55+4=59 (шт)- куртки. Ответ. в гардеробе 55 плащей и 59 курток.
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