Как решить задачу 2 класса В гардеробе висят 43 пальто, плащей на 12 больше , чем паль??о , а курток на 4 больше, чем плащей. Сколько в гардеробе плащей? Сколько курток? как правильно написать ? подскажите

Математика

Как решить задачу 2 класса В гардеробе висят 43 пальто, плащей на 12 больше , чем паль??о , а курток на 4 больше, чем плащей. Сколько в гардеробе плащей? Сколько курток? как правильно написать ? подскажите

Автор: Гость