Найти в переодической системе несколько пар элементов в каждой из которых элемен?? с большым порядковым номером имеет меньшую относительную атомную массу
Химия
Найти в переодической системе несколько пар элементов в каждой из которых элемен?? с большым порядковым номером имеет меньшую относительную атомную массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аргон и калий, кобальт и никель, теллур и иод )))))))))))
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