Найти в переодической системе несколько пар элементов в каждой из которых элемен?? с большым порядковым номером имеет меньшую относительную атомную массу

Химия

Найти в переодической системе несколько пар элементов в каждой из которых элемен?? с большым порядковым номером имеет меньшую относительную атомную массу

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