Что такое истолочь? заранее спасибо

Русский язык
Что такое истолочь? заранее спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
Глагол. Синоним глаголов измельчить, размельчить.
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