Решите вопрос с подготовки. а то я тупень. понять не могу, 30 баллов дам
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Решите вопрос с подготовки. а то я тупень. понять не могу, 30 баллов дам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых не 30))) Во вторых пацан(пацанка) здесь просто писать учатся букву И
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