помогите пожалуйста сочинить русскую народную сказку

Литература
помогите пожалуйста сочинить русскую народную сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот жили дет та баба и родился у них сыночек а сыночек не простой а сильный был наказывали часто да на девочку смотрел с ослихой а бабка та его ругала что он и её внучка играют в опасные игры
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