Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипед,если колесо совершит 5 оборотов?
Математика
Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипед,если колесо совершит 5 оборотов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.14×60=188.4 2) 188.4×5=942 за 5 оборотов Ответ:945 с за 5 оборотов
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