Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз большей, чем вторую. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 16км/ч. Определите скорость велосипедиста на каждой половине пути.Помогите решить срочно очень нужно!
Физика
Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз большей, чем вторую. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 16км/ч. Определите скорость велосипедиста на каждой половине пути.Помогите решить срочно очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S половина пути, x меньшая скорость ответ 9 км/ч 72 км/ч Как то так)
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