Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз большей, чем вторую. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 16км/ч. Определите скорость велосипедиста на каждой половине пути.Помогите решить срочно очень нужно!

Физика

Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз большей, чем вторую. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 16км/ч. Определите скорость велосипедиста на каждой половине пути.Помогите решить срочно очень нужно!

Автор: Гость