В 2 мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если он в 2 раза короче второго
Математика
В 2 мотках а м провода сколько метров провода в первом мотке если он в 2 раза короче второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первом мотке - х м, во втором - 2х м. В двух мотках - (х+2х) м х + 2х = а 3х = а х = а/3 Ответ: в первом мотке а/3 м провода
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