Задайте себе предлагаемые вопросы и запишите ответы на них.1.С чего начинается сомопознание?2 Меняется ли человек,познающий себя?Как?3.Какие темы вам хотелось бы изучать на уроках сомопознания?

Математика
Задайте себе предлагаемые вопросы и запишите ответы на них.1.С чего начинается сомопознание?2 Меняется ли человек,познающий себя?Как?3.Какие темы вам хотелось бы изучать на уроках сомопознания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С рождения В некоторых случаях да, меняется, но бывает что не меняется он меняется обрывая лишние "канаты" своей жизни которые ему вредят или мешают незнаю)
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