ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО Футболка с 25% скидкой стоит 300 рублей. Сколько рублей стоила футболка до распродажи?

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Так как скидка составляет 25%, тогда стоимость футболки составляет 75% от 100%. из этого получается, что 75% - это 300 рублей, а 100% - это х(икс) рублей. составляем пропорцию: 75/100=300/х 75*х=300*100 75х=30000 х=30000/75 х=400. полная стоимость футболки без 25% скидки составляет 400 рублей.