Детский сад привезли сливы груши и яблоки слив привезли 28 кг груш на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли в детский сад

Математика
Детский сад привезли сливы груши и яблоки слив привезли 28 кг груш на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли в детский сад
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слив-28кг груш на 16кг больше чем слив яблок вместе слив и яблок вместе фруктов-Х 28+16=44кг привезли груш 28+44=72кг привезли яблок 28+44+72=144кг привезли всех фруктов
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