Детский сад привезли сливы груши и яблоки слив привезли 28 кг груш на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли в детский сад

Математика

Детский сад привезли сливы груши и яблоки слив привезли 28 кг груш на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли в детский сад

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