Запиши цифры ,на месте которых должны стоять запятые в предложении:Дорога бежит(1) круто извивается среди берёз(2)сосен (3) елей (4) и мелкого кустарника.
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Запиши цифры ,на месте которых должны стоять запятые в предложении:Дорога бежит(1) круто извивается среди берёз(2)сосен (3) елей (4) и мелкого кустарника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотники отвязали лодку, уложили в нее рюкзак, оттолкнулись от берега и поплыли.
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