Запиши цифры ,на месте которых должны стоять запятые в предложении:Дорога бежит(1) круто извивается среди берёз(2)сосен (3) елей (4) и мелкого кустарника.

Русский язык

Запиши цифры ,на месте которых должны стоять запятые в предложении:Дорога бежит(1) круто извивается среди берёз(2)сосен (3) елей (4) и мелкого кустарника.

Автор: Гость