Сколько прямых можно провести через две различные точки? плизз срочно надо
Геометрия
Сколько прямых можно провести через две различные точки? плизз срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 различные точки можно провести только 1 прямую! Через 1 точку бесконечное число прямых!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
Подчеркните правильный вариант a) How much / many do you know about London? b) In two days, you do not have enough / little time to see everyth...
Технология
Окружающий мир