Сколько прямых можно провести через две различные точки? плизз срочно надо

Геометрия
Сколько прямых можно провести через две различные точки? плизз срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 различные точки можно провести только 1 прямую! Через 1 точку бесконечное число прямых!
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