Під час нічного полювання риба-крилатка впііймала 12 креветок і 7 крабів. Утекти вд??лося 7 креветкам і 5 крабам. Скільки креветок і крабів залишилось у риби-крилатки.
Математика
Під час нічного полювання риба-крилатка впііймала 12 креветок і 7 крабів. Утекти вд??лося 7 креветкам і 5 крабам. Скільки креветок і крабів залишилось у риби-крилатки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-7=5креветок 7-5=2 краби
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