Мектеп китапханасы шыгарма
Қазақ тiлi
Мектеп китапханасы шыгарма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бизден мектепте китапхана бар. Китапхана оте улкен жэне улкен.Ол жакта китаптар,журналдар,газеттер бар. китапханата керекти затынды тауып аласын. потом продолжай
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