Придумать текст из 4-5 предложений и сделать разборы простого и сложного предложения,еще надо сделать морфологический разбор существительного,глагола и прилагательного

Гость: Гость:

Моя семья очень дружная . Каждый член семьи делает своё дело по дому . Мама убирается , стирает , гладит белье , одном словом - домохозяйка . Мой папа чинит вещи , которые нуждаются в починке . Мои папа и мама - самые дружные . Сложное предлржение : Мой (мест . определение ) папа (сущ. подлеж.) чинит (глагол , сказуемое ) вещи (сущ. дополнение ) - первое неподчин. предложение . теперь подчин . предлож. - которые (союз. никак не обознач. ) нудаются ( глагол , сказ. ) в починке ( сущ . дополнение ) . ( повест . невосклиц. сложное , сложноподчин. союзное (которое ) 1) дввсост . распр ; 2 ) односост ; распр . ) На пунктуации квадратными скобочками , а в них черточка одна , потом две ( раз ты такой двоешник , буду подробнее ) . затем после квадратной скобки ставим запятую , а потом : ( которое и обозначаем сказ. ( двумя чёрточками )) . ВСЁ С МЕНЯ ХВАТИТ !!! ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО Д / З , ТО НЕ ЗНАЮ О ЧЁМ МОЖЕТ ИДТИ И РЕЧЬ . ВСЕ В МОЁМ КЛАССЕ( А Я ДУМАЮ ВСЕ РЕБЯТА ) МОГУТ У НАС СДЕЛАТЬ ЭТОТ РАЗБОР ( 6 КЛАСС ) . А НАСЧЕТ МОРФ. РАЗБОРА , ТО КАК ОН ДЕЛАЕТСЯ ТЫ МОЖЕШЬ НАЙТИ В КОНЦЕ УЧЕБНИКА . ВО ВСЕХ ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ . Источник : мозги , а также работа и внимание на уроках , что тебе , мой милый друг , не хватает . Самое главное не думай , что я выделываюсь -конечно же , нет . Просто я хочу направить тебя на правильный путь . Запомни две вещи , которые помогут тебе стать успешным в учёбе : внимание на уроков ( слушать на уроках ) ; выполнение домашнего задания . УДАЧИ , МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ !!! Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО , НЕ ТОЛЬКО В УЧЁБЕ , НО И В ЖИЗНИ , И СПОРТЕ .