По какой местности протикает река обь

Окружающий мир
По какой местности протикает река обь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С юго востока на зарад,а поиом на север.
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