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По какой местности протикает река обь
Окружающий мир
По какой местности протикает река обь
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Гость:
С юго востока на зарад,а поиом на север.
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