Выписать эпитеты из Ромео и Джульетте
Русский язык
Выписать эпитеты из Ромео и Джульетте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влюбленные, неповторимые, замечательные, утрений, летний, радостный, любовный,долгожданный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что общего и что различного в задачах у тани 16 открыток. 1/4 часть этих открыток она подарила подругам к празднику. Сколько открыток она подарила
Физика
Длина прямоугольного бассейна 80 м , ширина 30 м глубина 2 м. какое количество теплот?? получила вода в бассейне при нагревании от 15 градусов до 25
Математика
Русский язык
Составьте и запишите небольшой рассказ о том, какую профессию вы хотели бы выбрат?? после окончание школы.
Русский язык